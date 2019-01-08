РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В подмосковном Подольске волонтеры движения «Милосердие – Подольск» накормили обедом бездомных и малоимущих в Рождество, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
«В Подольске 7 января волонтеры движения «Милосердие – Подольск» в радость о рожденном Богомладенце малоимущих и бездомных в Екатерининском сквере угощали вкусным обедом», – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что к чаю нуждающихся угощали домашней выпечкой и конфетами.
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