РИАМО – 8 янв. На протяжении всех новогодних каникул жилищные инспекторы Московской области продолжали работу, они следили за состоянием кровель и входных групп, сообщил руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков в своем аккаунте в Instagram.

«В течение всех новогодних каникул жилищные инспекторы проводили мониторинг состояния кровель, подъездных козырьков и крылец, тепловых контуров и входных групп. Там, где это было необходимо, подключали к устранению опасных сосулек и очистке крыш от снега городские коммунальные службы и спецтехнику», – написал Соков.

Он отметил, что кроме этого, сотрудники оказывали экстренную помощь жителям Подмосковья и решали вопросы, требующие немедленного реагирования.

«Оперативно реагировали на сообщения о нарушениях в социальных сетях, в том числе помогали коллегам из ГАТН - контролировали вывоз мусора с придомовых контейнерных площадок, следили за качеством их очистки от ТКО при погрузке», – добавил Соков.

Надзорное ведомство всеми данными ему полномочиями обеспечивало комфорт и безопасность жителей Подмосковья в новогодние каникулы, резюмировал он.