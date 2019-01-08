РИАМО - 8 янв. Свыше 1,7 миллиона коробок конфет «Москва» продали с декабря 2017 года, фирменный одноименный столичный торт купили более 574 тысяч раз с момента его появления в 2015 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ноябре 2015-го появился кулинарный символ столицы – торт «Москва». С того времени ореховый бисквит со сгущенкой купили 574 300 раз. А в декабре 2017 стали выпускать конфеты «Москва». Тоже популярны: уже продано больше 1,7 миллиона коробок или 343 тысячи килограммов. Это без учета ресторанов», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Идею выбрать фирменный московский торт предложили ведущие столичные кондитеры. Правительство Москвы организовало голосование среди жителей и привлекло к нему экспертов. Торт было решено сделать бисквитным со сгущенкой. Кондитерское изделие также можно купить и за пределами столицы.

Конфеты «Москва» решили сделать идентичными одноименному торту, где используется сгущенка, лесной орех. Вариант упаковки конфет выбирали москвичи, голосование прошло на портале «Активный гражданин». Презентация конфет состоялась в столице 3 августа 2017 года. Новую московскую сладость представили на Красном Октябре.

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