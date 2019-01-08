РИАМО - 8 янв. На шестом этаже многоэтажного дома, расположенного на северо-востоке Москвы, произошел пожар в квартире, в ходе тушения были спасены два человека, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По адресу: улица Римского-Корсакова, дом 6 выезжали в 13:59 по заявке. В 12-этажном жилом доме на шестом этаже в одной из квартир было загорание около 15 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию в 14:24 загорание было полностью ликвидировано. В ходе работ по тушению из квартиры, где произошло загорание, два человека было спасено. Они переданы медикам для оказания медицинской помощи», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также из соседних квартир были эвакуированы три человека.