РИАМО - 8 янв. За время новогодних праздников в магазинах и витринах столичного метрополитена было куплено более 4,5 тысяч сувениров, что почти на 800 сувениров больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«В топ-список сувениров, которые чаще всего покупали пассажиры, традиционно вошли брелоки, браслеты и кольца «Тройка». Так, за новогодние праздники было распродано более 2 тысяч брелоков «Тройка» с различным дизайном и более тысячи браслетов и керамических колец», – говорится в сообщении.

Лимитированная серия елочных шаров с символикой метро также пользовалась большой популярностью у покупателей. Все 200 праздничных украшений раскупили в первые дни продаж.

Оценили пассажиры и новинки сувенирной продукции: в новогодние праздники они приобрели тысячу наклеек и вкладышей «Тройка».

«Из предметов одежды у покупателей самой востребованной оказалась футболка с символикой метро», – заключается в материале.