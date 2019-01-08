РИАМО - 8 янв. МЧС рекомендует вовремя выбрасывать новогодние деревья из квартир после праздников, засохшая ель может спровоцировать пожар, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опасные для здоровья», – говорится в сообщении.

Также не рекомендуется устанавливать елку вблизи отопительных приборов, это тоже может вызвать пожар. Ветви дерева должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

«Ни в коем случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки. <…> Не украшайте елку ватой, бумагой и свечами, для иллюминации елки используйте электрические гирлянды только заводского изготовления, имеющие сертификат качества, не разрешайте детям самостоятельно зажигать у елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками», – уточняется в сообщении.

Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы, если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению.

При устройстве новогодней иллюминации важно использовать понижающие трансформаторы или же гирлянды с последовательным включением лампочек с напряжением до 12 Вт и мощностью не более 25 Вт.

Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений, при малейших признаках неисправности в иллюминации необходимо немедленно выключить ее. Это может вызвать короткое замыкание.

«После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире», – заключается в материале.

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