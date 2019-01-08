РИАМО – 8 янв. Российского актера театра и кино Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами, сообщает газета «Известия».

Прощание с народным артистом России Иваном Бортником завершилось. Актера проводили в путь продолжительными аплодисментами.



«Траурная церемония проходила в Театре на Таганке, где Бортник играл с 1967 года. Соболезнования принимала вдова артиста Татьяна Борзых», – говорится в сообщении.



На панихиду пришли около 200 человек, в том числе актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако, Константин Желдин, режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко.



Бортник скончался на 80-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.



Артист родился в Москве в 1939 году. После школы он поступил в ГИТИС, затем перевелся в Театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша. После выпуска несколько лет работал в Театре имени Гоголя, затем перешел в Театр на Таганке.

Известность актеру принесли роли в кино. Бортник снимался в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Родня», «Зеркало для героя». В 2000 году он был удостоен звания народного артиста РФ.