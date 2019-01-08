РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В подмосковном Подольске разыскивают 15-летнюю Камелию Малахову, которая пропала почти три недели назад, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропала Камелия Малахова в возрасте 15 лет. 20 декабря 2018 года она вышла из дома и не вернулась. Ее разыскивают в Москве, а также в городах Подольск и Щелково Московской области», – говорится в сообщении.

Основные приметы: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Была одета в серо-синий длинный пуховик с мехом на капюшоне, белую блузку, классические черные брюки, бордовую шапку, темно-синие замшевые ботинки. С собой у нее был черный с красным рюкзак и серый мешок для сменной обуви.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».