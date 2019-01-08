РИАМО – 8 янв. Столичные власти рассказали о том, как преобразится метро в ближайшие годы, планируется завершить основные работы на Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичным метростроевцам в 2018-м удалось поставить несколько рекордов. Во-первых, за год было открыто 17 новых станций. Во-вторых, одновременно были запущены сразу семь станций – от «Раменок» до «Рассказовки» (15,3 километра). Это редкое событие для Московского метрополитена. Последний раз такой большой участок вводили в эксплуатацию 35 лет назад – 8 ноября 1983 года», – отмечается в сообщении.

Кроме того, был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) – от «Делового центра» до «Петровского парка», а в самом конце года на БКЛ заработала еще одна станция – «Савеловская».

«Также поезда поехали по северному участку Люблинско-Дмитровской линии (от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской»), открылась станция «Беломорская» Замоскворецкой линии», – подчеркивается в материале.

К 2023 году планируют завершить основные работы на Большой кольцевой линии, запустить несколько Московских центральных диаметров, которые будут работать как наземное метро, и открыть основные транспортно-пересадочные узлы.

«Всего в планах на ближайшие пять лет – более 30 новых станций, 134 километра линий и семь депо», – перечисляется на сайте.

С учетом центральных диаметров, подземного метро и Московского центрального кольца (МЦК) в системе метрополитена окажется около тысячи километров путей. Еще недавно их протяженность была втрое меньше.

«БКЛ после открытия может стать самой длинной кольцевой линией в мире. Ее протяженность составит 70 километров. На данный момент самой длинной считается кольцевая пекинского метро (57 километров)», – напоминается в материале.

Будут продлены уже существующие линии: Люблинско-Дмитровская, Сокольническая, Солнцевская, Арбатско-Покровская. Кроме того, в стадии проектирования находятся ветка в Рублево-Архангельское и линия через Бирюлево до поселения Рязановского.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>