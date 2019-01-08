РИАМО - 8 янв. В РФ ведется разработка новой крылатой ракеты «Калибр-М» для Военно-морского флота с дальностью полета более 4,5 тысяч километров, сообщает во вторник ТАСС.

здание ссылается на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета «Калибр-М» корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тысяч километров. Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», – говорится в сообщении.

точняется, что разработка «Калибра-М» включена в госпрограмму вооружения до 2027 года. Новая ракета будет сильно отличаться от находящихся сейчас на вооружении аналогов. У нее повысятся габариты, увеличится дальность. Ракетой планируют оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки.

Калибр-М» предназначена для уничтожения сухопутных объектов и будет способна нести как обычную, так и ядерную боевую часть», – дополняется в материале.

егодня на вооружении ВМФ России находится ракетный комплекс «Калибр». Дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тысяч километров.

ариант комплекса «Калибр-НК» разработан для надводных кораблей, для подлодок – «Калибр-ПЛ». Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении «Калибров» доходит до 500 килограммов. Российские боевые корабли использовали эти ракеты для ударов по объектам террористов в Сирии.