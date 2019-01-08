РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Около 3 миллионов рублей могут потратить на лечебное питание для пациентов подольской городской больницы №2 в 2019 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская городская больница №2» является заказчиком закупки на оказание услуг по организации и доставке лечебного питания для пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Начальная (максимальная) цена: 2 878 985 рублей. Источник финансирования: бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме 14 января.

Как отмечается в проекте контракта, исполнитель должен будет оказывать услуги в соответствии с графиком после заключения контракта и до 31 марта 2019 года.