РИАМО - 8 янв. Сотрудники полиции ликвидировали притон для потребления наркотических средств на территории новой Москвы, в ходе проверки установлено, что местный житель систематически за вознаграждение предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Оперативники МО МВД России «Куриловское» ликвидировали притон для потребления наркотических средств.

«В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 43-летний местный житель новой Москвы систематически за вознаграждение предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. В ходе обследования жилого помещения оперативниками обнаружена и изъята пластиковая бутылка с фольгой, на поверхности которой, согласно результатам исследования, сотрудниками ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве, обнаружены следы наркотического средства», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – отмечается в материале.