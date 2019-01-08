РИАМО – 8 янв. Строительство дорожно-уличной сети в Москве идет ударными темпами, с 2011 года построено 820 километров новых дорог, в этом году столичные водители получат сразу несколько крупных дорожных объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дорожная сеть в Москве развивается беспрецедентными темпами. С 2011 по 2018 год мы построили 820 километров новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что общая протяженность московских дорог выросла на 19%, количество искусственных дорожных сооружений – на 35%.

«Такие же темпы дорожного строительства – по 100 километров новых дорог в год – мы собираемся сохранить и в следующие 5 лет», – подчеркнул мэр.

Кроме того, по словам Собянина, в 2019 году московские автомобилисты получат сразу несколько крупных дорожных объектов.

С подробным списком таких объектов можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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