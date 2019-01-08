РИАМО – 8 янв. Во вторник в столичном Театре на Таганке проходит церемония прощания с актером Иваном Бортником, сообщает РИА Новости.

Советский и российский актер театра и кино Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет 4 января.

«В московском Театре на Таганке во вторник поклонники несут на сцену цветы. У гроба артиста собрались его близкие», – говорится в сообщении.

Позже артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Бортник родился в Москве в 1939 году. В 1957 году актер театра и кино поступил на актерский факультет в ГИТИС, затем перешел в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина на курс Владимира Этуша, которое окончил в 1961 году.

После окончания театрального училища играл в театре имени Н.В. Гоголя (ныне Гоголь-центр), однако большую часть жизни посвятил Театру на Таганке, где играл с 1967 года.

Известность актеру принесли роли в кино. Бортник снимался в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Родня», «Зеркало для героя».

«В 2000 году Иван Бортник был удостоен звания народного артиста РФ», – отмечается в материале.

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