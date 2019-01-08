РИАМО - 8 янв. В подмосковном Раменском на улице Гурьева мужчина напал на своего знакомого в ходе пьяной ссоры, пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Седьмого января в 06:20 в городе Раменское, на улице Гурьева из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» доставлен и госпитализирован гражданин 1976 года рождения», – сказал собеседник агентства.

За совершенное преступление задержали гражданина 1980 года рождения.

Как уточнил собеседник, преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.