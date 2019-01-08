Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. Во всех храмах совершаются праздничные рождественские литургии. В течение нескольких дней для жителей Москвы и Московской области проходила масштабная культурная программа, включающая ярмарки, выставки промыслов, мастер-классы, народные забавы и праздничные гуляния.

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Многие посетили праздничные богослужения по случаю Рождества Христова. Несмотря на холодную погоду, порядка 1 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в московских храмах.

Для кого-то Рождество, прежде всего, семейный праздник. Другие предпочитают массовые гуляния и забавы.

Яркие представления, выступления вокально-танцевальных коллективов, народные игры и забавы для жителей и гостей столицы подготовили в 24 парках столицы. Благодаря интересной праздничной программе Москва вошла в топ‑3 городов России для путешествий на Рождество.

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Жители Подмосковья, которых накануне Рождества с праздником поздравил губернатор Андрей Воробьев, также могли принять участие в народных гуляниях.

В Красногорске прошел фестиваль «Рождественская звезда».

В Рузском округе на территории санатория Дорохово состоялся Рождественский забег.

В Химках в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого провели рождественские гулянья «Самовар FEST». Посетителей угощали чаем из 300-литрового самовара.

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