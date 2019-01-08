Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. Во всех храмах совершаются праздничные рождественские литургии. В течение нескольких дней для жителей Москвы и Московской области проходила масштабная культурная программа, включающая ярмарки, выставки промыслов, мастер-классы, народные забавы и праздничные гуляния.
Как колядуют в Подмосковье: первая звезда, русский стиль и колядки со смартфона>>
Многие посетили праздничные богослужения по случаю Рождества Христова. Несмотря на холодную погоду, порядка 1 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в московских храмах.
Для кого-то Рождество, прежде всего, семейный праздник. Другие предпочитают массовые гуляния и забавы.
Яркие представления, выступления вокально-танцевальных коллективов, народные игры и забавы для жителей и гостей столицы подготовили в 24 парках столицы. Благодаря интересной праздничной программе Москва вошла в топ‑3 городов России для путешествий на Рождество.
Москвичам рассказали о самых действенных гаданиях в период Святок>>
Жители Подмосковья, которых накануне Рождества с праздником поздравил губернатор Андрей Воробьев, также могли принять участие в народных гуляниях.
В Красногорске прошел фестиваль «Рождественская звезда».
В Рузском округе на территории санатория Дорохово состоялся Рождественский забег.
В Химках в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого провели рождественские гулянья «Самовар FEST». Посетителей угощали чаем из 300-литрового самовара.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии