РИАМО - 8 янв. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» во вторник днем задержали и отменили 35 рейсов, в подмосковном «Жуковском» задержек и отмен нет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» три рейса задержали, еще 10 отменили. В аэропорту «Шереметьево» 11 рейсов задерживаются. Во «Внукове» задержали пять рейсов, отменили также пять.

В подмосковном «Жуковском», согласно онлайн-табло этой воздушной гавани, отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается падение атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до 12 градусов ниже нуля.