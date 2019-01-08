РИАМО – 8 янв. В июле этого года москвичи смогут увидеть редкое космическое явление – кольца Сатурна и его спутник Титан, сообщает во вторник газета «Вечерняя Москва».

«Жителям Центральной России, в том числе и москвичам, повезет в июле: Сатурн окажется настолько близко к Земле, что будут видны его кольца и его крупнейший спутник Титан», – говорится в сообщении.

Кроме того, одно из самых зрелищных лунных затмений произойдет уже 21 января, к сожалению, увидеть его смогут только в Америке, Африке и Западной Европе.

«Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет. Жаль, что вживую наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки», – отметил астроном Леонид Барунишвили.

В числе других небесных явлений 2019 года – солнечное затмение, которое произойдет 2 июля. Россияне его наблюдать не смогут, только жители Чили и Аргентины.

Еще оно редкое астрономическое явление случится 11 ноября: Меркурий можно будет увидеть на солнечном диске.

«Наблюдать редкое явление можно будет более четырех часов, только не забывайте о вреде для глаз. Меркурий на Солнце – это, конечно, не эпохальное событие, однако на один век выпадает лишь около дюжины таких событий», – дополнил Барунишвили.