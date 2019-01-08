РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Жители Подольска смогут узнать о старинных обычаях, связанных с материнством, и увидеть вертепное представление на фольклорном фестивале «Гости на Святки!» в усадьбе «Ивановское» 10 и 11 января, сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

«Новый 2019 год в Подольске начинается с фольклорного фестиваля «Гости на Святки!». В усадьбе «Ивановское» 10 и 11 января будет в гостях семейная этностудия «Матица» из Твери. В рамках мероприятия 10 января в левом флигеле усадьбы, в 18:00, пройдет интерактивная лекция «При солнышке тепло, при матушке добро» о старинных обычаях, связанных с материнством, рождением человека на свет», – говорится в сообщении.

Помимо этого, 11 января в 17:00 в усадьбе «Ивановское» состоится рождественское вертепное представление «В Рождество Христово». Мероприятие проведут по адресу: улица Парковая, дом 1.

Как провести зиму в Подмосковье>>