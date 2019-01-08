РИАМО – 8 янв. В России в силу вступили новые поправки, согласно которым теперь запрещено производить и продавать «сухой алкоголь», сообщает во вторник РИА Новости.

«Так, теперь незаконным стало производство и оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта», – говорится в сообщении.

В правительстве объяснили, что главная опасность при продаже «сухого алкоголя» в том, что потребитель может на свое усмотрение менять дозировку, несмотря на рекомендации изготовителя. Таким образом, эта продукция становится вредной для потребления.

Кроме того, под новый запрет попадают компоненты, которые применяют для изготовления товаров химической промышленности, спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии.

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