РИАМО - 8 янв. Скончался советский и российский актер и кинорежиссер Юрий Кушнерев, снявший фильм «Мой любимый клоун», сообщает во вторник ТАСС.

Кушнереву был 81 год.

«Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы еще не решили. Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина – оторвавшийся легочный тромб», – сказала супруга режиссера Маргарита Кушнерева.

Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. Его карьера в кино началась в 1968 году. Он был вторым режиссером на фильме «Мимино», работал в киностудии «Мосфильм».

Также в 1990-х годах был исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии. Благодаря их творческому тандему появились фильмы «Кин-дза-дза», «Ребро Адама» и другие.

В качестве режиссера он снял фильм «Мой любимый клоун» с Олегом Меньшиковым в главной роли и «Комедию давно минувших дней», где играли Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов и Георгий Вицин.

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