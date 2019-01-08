РИАМО – 8 янв. Защитник столичного футбольного клуба «Спартак» Сальваторе Боккетти опроверг информацию об уходе из московского «Спартака», сообщает Газета.ru.

«Конечно, я остаюсь в «Спартаке»», – заявил Боккетти.

Ранее футболист числился в группе с хавбеками Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано Ананидзе, которые, как утверждали СМИ, должны покинуть клуб.

Контракт с Самедовым уже расторгнут. Он перешел в стан самарских «Крыльев Советов».

Ранее столичный футбольный клуб «Спартак» сообщал, что планирует расстаться с несколькими футболистами во время зимнего трансферного окна. В числе игроков, которые могут покинуть команду, Роман Еременко, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.