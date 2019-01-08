РИАМО - 8 янв. Посетители катка на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» выпили свыше 250 литров чая и других напитков в Рождество, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного метрополитена.

«В Рождество посетители катка около станции МЦК Лужники выпили более 250 литров чая, кофе, безалкогольного глинтвейна и медовухи и съели свыше 30 килограмм сушек, пряников и печенья», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение всего дня, 7 января, всех желающих бесплатно угощали горячими напитками, сушками и пряниками. Рождественские угощения были организованы Московским метрополитеном и программой лояльности карты «Тройка» − «Город».

«Чтобы получить напиток и угощение, все желающие должны были зарегистрироваться в программе лояльности карты «Тройка» − «Город»», – дополнил сотрудник пресс-службы.

Кроме того, представитель пресс-службы столичной подземки напомнил о преимуществах использования карты «Тройка»».

«С помощью программы лояльности карты «Тройка» участники могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. А при пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей участники программы получают 3% от суммы пополнения», – перечислил собеседник агентства.

В числе партнеров программы, по его словам, сейчас более 6 тысяч торговых точек Москвы и Московской области.

«С момента старта программы лояльности в июне 2018 года более 150 тысяч владельцев карт «Тройка» уже стали ее участниками», – заключил сотрудник пресс-службы.

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