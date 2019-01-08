РИАМО - 8 янв. Свыше 293 тысяч пассажиров воспользовались столичной подземкой и МЦК в Сочельник, говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

«В Сочельник московское метро и МЦК перевезли более 293 тысяч пассажиров. Спасибо, что выбираете нас», – отмечается в сообщении.

В столице в ночь с 6 на 7 января прошли праздничные рождественские литургии во всех православных храмах, транспорт в это время работал дольше обычного, всего за ночь МЦК, московское метро и автобусы перевезли 425 тысяч пассажиров.

Дольше всего работал наземный городской транспорт – до 3:00 пассажирам были доступны 165 маршрутов. Круглосуточно работало 13 ночных маршрутов. Метрополитен и Московское центральное кольцо перевозили пассажиров до 2:00.

Во время рождественских литургий в столице не зафиксировали каких-либо нарушений.

День Рождества Христова является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах. В Рождественский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя.