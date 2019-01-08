РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В поселении Малаховка подмосковных Люберец загорелся частный дом, пожар тушили 19 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Восьмого января в 05:23 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Тургенева»,- говорится на сайте.

В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 19 человек.