РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В поселении Малаховка подмосковных Люберец во вторник состоится новогодняя викторина «Зимние сказки», сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Восьмого января приглашаем в КДЦ «Союз» на новогоднюю викторину «Зимние сказки». Начало в 18:00»,- говорится в сообщении.

Участников ждут новогодние загадки и конкурсы. Победители получат вкусные призы.

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