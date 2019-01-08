РИАМО – 8 янв. За новогодние каникулы пассажиры забыли в московском метро свыше 200 различных предметов, среди самых необычных потерянных вещей есть искусственная борода и посох Деда Мороза, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичной подземки.

«В новогодние праздники и вещи пассажиры забывали зимние. Среди самых необычных – борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами, а также ледянки, коньки и детская коляска», – сказал собеседник агентства.

Половина предметов, потерянных пассажирами метрополитена за январские праздники, уже возвращены своим владельцам.

«За бородой и посохом пока никто не обращался, но мы с радостью вернем их владельцу. Возможно, это был самый настоящий Дед Мороз – добавил представитель пресс-службы.

Он также напомнил, что все предметы, найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов, передаются на склад забытых вещей. «Бюро находок» располагается на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

«Забытые вещи хранятся в течение шести месяцев с момента даты регистрации заявления о находке», – пояснил собеседник агентства.

Пользователи каршеринга BelkaCar забыли в авто пулемет и живого лебедя>>