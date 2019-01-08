РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В микрорайоне Климовск Подольска очистили кровлю одного из многоквартирных домов на улице Школьная от наледи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на наледь и сосульки на кровле дома 43А, по улице Школьная в микрорайоне Климовск. Он добавил, что имеется угроза падения ледяных масс у второго подъезда и просит принять меры.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу сосулек и наледи на балконах по адресу: улица Школьная, дом 43А в микрорайоне Климовск и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.