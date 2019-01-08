РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 янв. Катки на стадионе «Вымпел» в Королеве посетили более 4 тысяч человек, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.
Крупнейший стадион города, отремонтированный в прошлом году, в дни новогодних каникул был полон посетителей.
«Особой популярностью пользовались залитые на стадионе катки – на центральном поле и хоккейной коробке. Лед обновляется ежедневно, работают пункты проката и заточки коньков. Всего за новогодние праздники ледовые площадки стадиона посетили более 4 тысяч человек», – написал Ходырев.
Различные активности для детей проходили в центральном парке города, в парке Костино и в микрорайонах Королева.
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