РИАМО - 8 янв. Согласно данным торгов, во вторник курс доллара упал ниже отметки в 67 рублей, это произошло впервые с 18 декабря, рубль укрепился по отношению к основным иностранным валютам, сообщает Газета.ru.

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря. <…> Курс доллара расчетами «завтра» на момент 10:25 московского времени вторника падал на 62 копейки – до 67,11 рубля (ранее в ходе торгов курс упал ниже 67 рублей), курс евро снижался на 44 копейки – до 76,8 рубля», – говорится в сообщении.

Ранее мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,24% – до 57,47 доллара за баррель.