РИАМО - 8 янв. Американская корпорация Amazon вновь стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft, пишет во вторник ТАСС.

Соответствующую информацию опубликовало агентство Bloomberg.

«Капитализация Amazon составила 797 миллиардов долларов при росте акций на 3,4%, а корпорации Microsoft – 789 миллиардов долларов при росте акций на 0,1%. Третью строчку по капитализации занимает холдинг Alphabet, в который входит корпорация Google с рыночной стоимостью 745 миллиардов долларов, четвертую – Apple с результатом 702 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

В начале января Apple опубликовала данные за первый финансовый квартал, согласно которым прогноз выручки за этот период был снижен с 89–93 миллиардов до 84 миллиардов долларов. Именно этот факт спровоцировал резкий спад – на 7,7% – котировок акций фирмы на фондовой бирже. В итоге рыночная капитализация Apple стала ниже уровня 700 миллиардов долларов.

«Впервые Amazon опередила Microsoft по рыночной стоимости в феврале 2018 года, второй раз ей удалось сделать это в декабре. Глава Amazon Джефф Безос возглавляет рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает в нем вторую строчку», – уточняется в сообщении.