РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В микрорайоне Климовск Подольска просят автолюбителей внимательно отнестись к уведомлениям об уборке машин для проведения работ по очистке снега, за препятствие проведению работ может грозить штраф, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядные организации проводят работы по вывозу снега с закрепленных территорий в микрорайоне Климовск. Уважаемые автовладельцы, при получении уведомления под лобовое стекло, просим убрать автомобили, мешающие проведению работ по уборке. За осуществление действий и бездействие, препятствующее проведению работ по уборке снега, наледи с кровель зданий и сооружений, с проезжей части дорог, улиц, внутридворовых проездов и тротуаров – может грозить предупреждение или наложение административного штрафа», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что за препятствие уборке территории от снега жителям может грозить штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 10 до 30 тысяч рублей.