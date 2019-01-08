РИАМО - 8 янв. На северо-востоке столицы частично ограничат движение на 1-й и 2-й Мытищинских улицах в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: 1-я Мытищинская улица от дома 15, строения 1 до 2-й Мытищинской улицы. Участок 2: 2-я Мытищинская улица от дома 1, строения 1 до дома 2, строения 1. Особенности: одна полоса», – говорится в сообщении.

Изменения будут действовать с 9 января по 30 апреля круглосуточно.