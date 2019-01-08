РИАМО - 8 янв. В городском округе Красногорск полицейские задержали мужчину 1982 года рождения, у которого изъяли 6,44 грамма героина, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Шестого января в 21:40 в городском округе Красногорск, по улице Ленина установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1982 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 6,44 грамма героина», – сообщил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».