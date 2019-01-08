РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Жители микрорайона Кузнечики Подольска смогут обратиться на прием к участковым врачам-педиатрам и терапевтам 9 января в районной больнице, сообщается на сайте медучреждения.

«В 2019 году начинает работать новая поликлиника в микрорайоне Кузнечики Подольска по адресу: бульвар 65-летия Победы, дом 10. Все прикрепленное население к ГБУЗ МО «Подольская районная больница» автоматически переводится в новую поликлинику. Новая поликлиника начинает работу в полном объеме с 9 января. Однако в связи с проведением дезинфекции помещений поликлиники прием участковых врачей-педиатров и терапевтов 9 января будет проводиться по старому адресу: поселок Кузнечики, Парковый проезд, дом 9, корпус 1», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что справочную информацию горожане могут получить по телефонам: 8 (496) 765-73-45; 8 (496) 765-73-41. По вопросам взрослого отделения: 8 (925)737-93-28, детского отделения: 8 (925) 737-67-04.