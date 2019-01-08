РИАМО - 8 янв. В городском округе Балашиха женщина напала на своего бывшего мужа в ходе пьяной ссоры, мужчину с колото-резаным ранением госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Седьмого января в 02:50 в городском округе Балашиха, по улице Объединения из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ имени А.М. Дегонского» доставлен и госпитализирован гражданин 1975 года рождения», – сообщил собеседник агентства.

Позже сотрудники полиции за совершенное преступление задержали его бывшую жену 1972 года рождения.

Как уточнил собеседник, преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.