РИАМО - 8 янв. На Сеславинской улице на западе столицы частично ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией станции московского метро «Багратионовская», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Сеславинская улица в районе дома 16А. Период 1: с 9 января по 5 февраля круглосуточно. Особенности: одна полоса», – говорится в сообщении.

Также на этом участке будет перекрыто движение по двум полосам с 6 по 28 февраля.