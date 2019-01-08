РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 на домашней ледовой арене, сообщается на сайте подольского клуба.

«В день Рождества Христова (7 января, - ред.) в Подольске – переполненный Ледовый дворец! И на счастье всем подольчанам и болельщикам «Витязя» из других городов, подмосковная дружина побеждает казанский «Ак Барс», причем во второй раз в нынешнем сезоне. Подольский «Витязь» победил ХК «Ак Барс» из Казани со счетом 2:1», - говорится в сообщении.

Матч проходил в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Главными судьями были Эдуард Одиньш и Александр Сергеев.