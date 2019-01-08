РИАМО - 8 янв. Звезда фильма «Криминальное чтиво», американский актер Роберт Рут скончался на 83-м году жизни, пишет во вторник Газета.ru.



«По словам сына актера, Рут скончался 29 декабря от осложнений после пневмонии. У актера остались его дети – Монти, Адам и Риган, внуки – Эшли и Бриджит и бывшая жена – Энн», – говорится в сообщении.



Рут получил известность благодаря своим ролям в фильмах режиссера Квентина Тарантино«Бешеные псы» (1992 год) и «Криминальное чтиво» (1994 год), а также в комедийном сериале «Все любят Раймонда» (1996–2005 годы).

Умершего в Подмосковье певца Криса Кельми решили похоронить инкогнито>>