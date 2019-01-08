РИАМО - 8 янв. В диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию стоит обращаться москвичам, если отопление в квартирах не дотягивает до нормы, если же проблему решить не удастся, необходимо обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москву пришли рождественские морозы. Всю неделю термометры будут показывать до минус 10 градусов. Температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах – не ниже 20, а в школьных классах – не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях – ниже 19 градусов. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов», – говорится в сообщении.

Если же в помещении топят плохо, а в подъезде настолько прохладно, что изо рта вырывается пар, стоит обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.

«Если проблему решить не удалось или звонок остался без ответа, то можно сообщить о плохой работе отопительных систем в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы», – уточняется в материале.

Заявки принимают по телефону: +7 (495) 539-53-53. Кроме того, москвичи могут воспользоваться электронной приемной ведомства.

Еще один вариант – позвонить в МОЭК. Сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения там принимают круглосуточно по телефону: + 7 (495) 539-59-59.

Выразить недовольство работой управляющей компании можно через электронную приемную Мосжилинспекции или лично начальнику территориального подразделения.

Также подать жалобу можно и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». В последнем случае ответ придет в течение восьми дней.

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