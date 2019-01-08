РИАМО - 8 янв. На востоке столицы на улице 5-я Парковая безработный мужчина жестоко избил свою бывшую жену, после чего ее госпитализировали, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Женщину 1975 года рождения обнаружили полицейские по адресу: улица 5-я Парковая, 55-1. С многочисленными травмами – переломами и черепно-мозговой травмой – ее направили медикам.

«Седьмого января в 00:05 <…> задержан гражданин 1986 года рождения, неработающий, проживающий по адресу: улица 5-я Парковая, 55-1, который изобличен в том, что 6 января в 22:10, находясь в своей квартире, применил к своей бывшей жене физическую силу, чем причинил ей указанные телесные повреждения», – сообщил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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