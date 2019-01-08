РИАМО - 8 янв. Во вторник в Московской области планируется провести 50 праздничных мероприятий, безопасность будут обеспечивать порядка 520 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Восьмого января запланировано 50 мероприятий <…>, 520 человек, 112 единиц техники, из них от МЧС России 107 человек, 50 единиц техники», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в понедельник, 7 января, на территории Московской области прошло около 90 праздничных мероприятий, где безопасность обеспечивали порядка 1 тысячи человек.

Всего во время новогодних каникул в Подмосковье было запланировано порядка 2,5 тысяч мероприятий.