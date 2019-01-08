РИАМО - 8 янв. В поселении Рязановское в новой Москве загорелась кровля одноэтажного кирпичного здания на площади 500 квадратных метров, на месте работало 67 спасателей, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«Седьмого января в 21:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселение Рязановское, улица Фабрики имени 1 Мая, дом 54, где происходит возгорание кровли одноэтажного кирпичного здания на площади 500 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 22:53 возгорание было локализовано, в 01:46 ликвидировано.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работало 20 единиц техники, 67 человек личного состава.