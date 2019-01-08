РИАМО - 8 янв. Спортсменка из Подмосковья Наталья Непряева завоевала серебро в общем зачете «Тур де Ски», она стала первой россиянкой, занявшей место на пьедестале «Тур де Ски» в истории турнира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортсмены состязались в персьюте на 9 километров свободным стилем. По результатам соревнования победительницей гонки стала норвежская лыжница Ингвильд Эстберг. А второе место завоевала подмосковная спортсменка, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года Наталья Непряева», – говорится в сообщении.

Непряева стала первой россиянкой, занявшей место на пьедестале «Тур де Ски» в истории турнира. Ранее российские лыжницы ни разу не финишировали в тройке в общем зачете гонки.

Шестой этап многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» завершился в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Кроме того, в пятерку лучших участниц гонки вошли еще две россиянки – Анастасия Седова и Юлия Белорукова, занявшие четвертое и пятое места по итогам соревнования.

«Наталья Непряева просто молодец. Это выдающийся результат – подмосковная спортсменка стала первой в истории «Тур де Ски» россиянкой, вошедшей в тройку призеров гонки. Впрочем, в успехах Непряевой никто не сомневался. Наталья давно укрепляет имидж лыжного спорта Подмосковья своими достижениями – в 2013 году она завоевала полный комплект наград Европейского юношеского Олимпийского фестиваля и с тех пор не приезжает с международных соревнований без побед», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.