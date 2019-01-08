РИАМО - 8 янв. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается падение атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до 12 градусов ниже нуля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«С падением атмосферного давления влияние антициклона начнет ослабевать. Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9 – минус 7 градусов, по области – минус 12 – минус 7 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к климатической норме и составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

Как отмечают синоптики, основным неблагоприятным фактором в этот день станет падение атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные жители региона, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны боли различной локализации и другие неприятные симптомы. При первых признаках недомогания врачи рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами.

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