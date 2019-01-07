РИАМО - 7 янв. Писатель, ученый и автор многих телевизионных фильмов Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни в ночь на понедельник, сообщил первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов на своей странице в Facebook.

«В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и ученый Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк Церкви, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского Общества, член Союза писателей России, один из авторов «Православной энциклопедии», – написал Иванов.

Отпевание состоится 10 января в 11:00 в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.

По словам Иванова, многие помнят Лисового по замечательным пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима.

Лисовой во второй половине 1990-х годов вел на РТР ежедневную передачу «Православный календарь». В 1995 году занимал должность ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН. А в последние годы являлся главным научным сотрудником Центра истории религии и церкви.

Он награжден Русской Православной Церковью орденами Святого Владимира III степени, Святого Даниила III степени, Макарьевской премией. Кроме того, Николай Лисовой был отмечен литературными премиями как поэт.