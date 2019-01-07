РИАМО - 7 янв. На юго-западе столицы в одном из жилых домов произошел пожар в квартире, одного человека спасли, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Седьмого января в 18:56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Чечерский, дом 4, квартира 32, где происходило возгорание в однокомнатной квартире на кухне на площади 3 квадратных метра», – говорится в сообщении.

Из квартиры спасли одного человека. Сведений о пострадавших не поступало.

«Принятыми мерами возгорание в 19:15 локализовано, в 19:19 ликвидировано», – уточняется в сообщении.