РИАМО - 7 янв. Столичный хоккейный клуб «Спартак» проиграл омской команде «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает в понедельник ТАСС.

Игра прошла в Москве, хозяева поля уступили гостям со счетом 4:0.

«Заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек (4-я, 54-я минуты), Кирилл Семенов (12-я) и Илья Михеев (21-я). 36-летний защитник «Авангарда» Евгений Медведев провел 600-й матч в КХЛ и стал шестым защитником и 23-м игроком лиги, достигшим этой отметки», – говорится в сообщении.

В итоге «Спартак» в чемпионате КХЛ занимает шестое место на Западе, у команды 52 очка в 47 играх. 9 января московская команда сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» на домашнем поле.

«Авангард» в следующем матче сыграет дома с подольским «Витязем» также 9 января. Омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 66 очков после 49 матчей.

«В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома обыграл владивостокский «Адмирал» (3:1), новосибирская «Сибирь» в гостях уступила «Сочи» (3:5), нижнекамский «Нефтехимик» дома победил нижегородское «Торпедо» (4:3 ОТ), казанский «Ак Барс» на выезде проиграл подольскому «Витязю» (1:2)», – уточняется в сообщении.