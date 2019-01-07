РИАМО - 7 янв. Около 50 юных жителей подмосковной Щербинки посетили на Рождество Музей Победы, поездку организовал благотворительный фонд «Вместе», говорится в сообщении информационного центра музея.

«Ребята посетили выставку елочных игрушек «Старый добрый Новый год» и стали участниками новогоднего квеста «Елка Победы». Эта программа стала лучшим новогодним представлением в Москве в 2019 году», – говорится в сообщении.

Во время полуторачасовой увлекательной игры, погружающей в атмосферу Великой Отечественной войны, детей ждали загадки, тайны и приключения. Участники квеста нашли потерянные страницы Календаря времени, чтобы восстановить их и не дать изменить ход исторических событий.

Завершилась программа встречей с Дедом Морозом, который вместе с ребятами зажег «Елку Победы». Каждый юный победитель получил тематический подарок от Музея Победы. А еще гостей ждал вкусный фронтовой обед.

Квест «Елка Победы» проходит с 22 декабря по 8 января.

«Благотворительные сеансы квеста прошли 7 января в столичном Музее Победы, в историческое путешествие отправились более 250 детей из малообеспеченных семей. Это мероприятие важно для углубления знаний ребят по истории их страны, для знакомства с героическими примерами самоотверженности, патриотизма и любви к своему народу и Отчизне», – уточняется в материале.

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