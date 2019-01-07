РИАМО - 7 янв. Во всех парках Юго-Западного округа столицы прошел флешмоб «Безопасное Рождество», пожарно-спасательные подразделения совместно с инспекторским составом рассказали жителям о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Мероприятия были приурочены к празднованию Рождества.

«Пожарные и спасатели Юго-Западного округа организовали для отдыхающих свой флешмоб. В местах проведения были выставлены специальные автомобили и организована демонстрация оборудования, снаряжения и боевой одежды. Взрослые и дети с огромным удовольствием делали селфи с пожарными, рассматривали технику и задавали множество вопросов», – говорится в сообщении.

С отдыхающими поговорили о безопасном поведении в зимний период на водных объектах, об использовании пиротехники и соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту. Также всем вручили красочные памятки.

Кроме того, на мероприятиях в парках округа прошли танцы, песни и конкурсы.

«Одной из основных задач для всех сотрудников МЧС является профилактика пожаров среди населения. Важно чтобы граждане знали правила безопасного поведения, правильно и адекватно реагировали на возможные чрезвычайные ситуации, умели оказать помощь себе и тем, кто в ней нуждается, и, конечно же, умели своевременно вызвать спасателей», – заявил начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Крикуненко.