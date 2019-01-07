РИАМО - 7 янв. Во всех парках Юго-Западного округа столицы прошел флешмоб «Безопасное Рождество», пожарно-спасательные подразделения совместно с инспекторским составом рассказали жителям о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Мероприятия были приурочены к празднованию Рождества.
С отдыхающими поговорили о безопасном поведении в зимний период на водных объектах, об использовании пиротехники и соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту. Также всем вручили красочные памятки.
Кроме того, на мероприятиях в парках округа прошли танцы, песни и конкурсы.
«Одной из основных задач для всех сотрудников МЧС является профилактика пожаров среди населения. Важно чтобы граждане знали правила безопасного поведения, правильно и адекватно реагировали на возможные чрезвычайные ситуации, умели оказать помощь себе и тем, кто в ней нуждается, и, конечно же, умели своевременно вызвать спасателей», – заявил начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Крикуненко.
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